Майк Салливан: Сегодня «Питтсбург» провел лучшую игру в плей-офф на данный момент

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан дал комментарий после победы своей команды в решающем матче серии с «Вашингтоном».

«Не знаю, могу ли я словами выразить все, что думаю о нашей команде. С тех пор как я сюда пришел, мы прошли через очень многое. И ребята всегда правильно реагируют на происходящее, справляются со сложностями, и сегодня они сделали это снова. Они показывают максимум в самые трудные моменты, когда ставки наиболее высоки.

Пожалуй, сегодня мы провели лучшую игру в плей-офф на данный момент и больше всего были похожи на тех, кем хотим быть», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ», – цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» в среду в седьмой встрече серии до четырех побед дома проиграл «Питтсбургу» со счетом 0:2 и завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли.

В следующей стадии турнира команда Салливана сыграет с «Оттавой». Первый матч состоится 14 мая.