Ти Джей Оши: Нужно, чтобы кто-то повел ребят за собой, но сегодня у нас этого не было

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши объяснил, почему его команде не удалось обыграть «Питтсубрг» в решающем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.

«Чтобы добиться успеха в это время года, нужно, чтобы все 20 игроков действовали отлично. Нужно, чтобы кто-то повел ребят за собой, но сегодня у нас этого не было», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» в среду в седьмой встрече серии до четырех побед дома проиграл «Питтсбургу» со счетом 0:2 и завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли.

В следующей стадии турнира команда Майка Салливана сыграет с «Оттавой». Первый матч состоится 14 мая.