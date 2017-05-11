Ти Джей Оши: Нужно, чтобы кто-то повел ребят за собой, но сегодня у нас этого не было
Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши объяснил, почему его команде не удалось обыграть «Питтсубрг» в решающем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.
«Чтобы добиться успеха в это время года, нужно, чтобы все 20 игроков действовали отлично. Нужно, чтобы кто-то повел ребят за собой, но сегодня у нас этого не было», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» в среду в седьмой встрече серии до четырех побед дома проиграл «Питтсбургу» со счетом 0:2 и завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли.
В следующей стадии турнира команда Майка Салливана сыграет с «Оттавой». Первый матч состоится 14 мая.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Раст (Кросби, Гюнцель), 28:49 (0:1). Хорнквист (Шульц), 44:14 (0:2).
Место и дата
11 мая 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция