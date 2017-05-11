Алексей Яценко: Сильная сторона бразильских спортсменов - это выносливость. Они способны перетерпеть и драться до конца

19 мая победитель Гран-при Prime Selection-2016 россиянин Кямран Аббасов (Новороссийск) проведет супер-бой бой против бразильца Луиза Абдалла. Бой в категории до 77 кг состоится в Краснодаре в рамках четвертого этапа турнира PRIME SELECTION-2017.

«В отличие от большинства бразильских бойцов, преимущество которых во владении борцовскими навыками, Абдалла является мощным ударником и имеет солидный опыт школы тайского бокса. Сильная сторона бразильских спортсменов - это выносливость. Они способны перетерпеть и драться до конца. Для них не важен титул соперника, они готовы идти вперед и всегда драться полную силу. Они психологически устойчивы, их сложно вывести из себя, используя различные уловки. В бою Абдалла с Аббасовым победитель определиться в жестком противостоянии, кто кого переиграет. Россиянин получил основные навыки в кикбксинге, потом перешел в ММА. Считаю, что Кямрану стоит опасаться главного - бросаться головой вперед, опасаться ударов коленями. В целом нас ожидает настоящая рубка», - прокомментировал промоутер турнира Алексей Яценко.