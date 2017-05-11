Семен Антонов: Итудис не допускает халатности

Форвард ПБК ЦСКА Семен Антонов рассказал «Советскому спорту» о подготовке своей команды к «Финалу четырех» Евролиги.

- Димитрис Итудис с приближением решающих матчей в Евролиге вносит какие-то поправки в тренировочный процесс?

- Нет, наш тренер ничего не меняет. Он по-прежнему остается таким же требовательным, как и в начале сезона. Итудис не дает нам спуску, потому что понимает – ЦСКА большой клуб и здесь нет места халатности. Коуч – максималист по жизни и требует, чтобы мы показывали все, на что способны на тренировках, в играх и при этом не важно против кого мы играем. Когда у нас что-то не получается, Итудис нас ругает, при этом если ты промазал открытый бросок, но до этого комбинация была разыграна, как на тренировке, он поддержит и скажет, чтобы ты не падал духом, а продолжал бросать, если ты в хорошей позиции, - сказал Антонов.

«Финал четырех» пройдет в Стамбуле» с 19 по 21 мая. В полуфинальном матче, который пройдет19 мая, ЦСКА предстоит встретиться с «Олимпиакосом».