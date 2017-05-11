Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Россия- : -Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Хоккей  Анахайм2 : 1Эдмонтон
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Семен Антонов: Игроки ЦСКА уверены в себе

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард ПБК ЦСКА Семен Антонов рассказал «Советскому спорту» о психологическом состоянии команды перед «Финалом четырех» Евролиги.

- Я думаю, что победный опыт прошлого года нам поможет. Все мои партнеры по команде – опытные ребята, для них этот «Финал четырех» не первый, не второй и даже не третий. Они не раз прошли этот путь, знают, как выигрывать Евролигу. Кайл Хайнс побеждал трижды, для него это будет седьмой финал и он абсолютно спокоен. Может быть, он прячет волнение внутри себя, но я знаю точно, что все игроки ЦСКА уверены в себе. Мы верим в то, что делаем на площадке, в ту тактику, которую выбираем, потому что она помогала нам побеждать на протяжении сезона. Все, что нам нужно – быть вместе и поддерживать друг друга, - сказал Антонов.

«Финал четырех» пройдет в Стамбуле» с 19 по 21 мая. В полуфинальном матче, который пройдет 19 мая, ЦСКА предстоит встретиться с «Олимпиакосом».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Хоккей
Барри Троц: Овечкин? Думаю, что выигрывает или проигрывает всегда команда
Хоккей
ЧМ по хоккею 2017, Словакия – Германия: Матч мог быть сорван из-за инцидента на льду
Хоккей
Определились участники финалов конференций розыгрыша Кубка Стэнли
Футбол
Пиррова победа «Атлетико», вылет «Вашингтона» и гостевой выигрыш «Арсенала». Главные новости утра
все новости