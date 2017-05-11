Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Россия- : -Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Хоккей  Анахайм2 : 1Эдмонтон
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Давид Рундблад: КХЛ – это лига топ-уровня, в ней выступают многие хорошие игроки

Татьяна Кокорина
Источник:  NorranКомментарии

Защитник СКА Давид Рундблад прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

- СКА проявил интерес, мы провели переговоры, и все получилось.

- Общались с Джимми Эрикссоном или Йоакимом Линдстремом?
- Нет, но может быть свяжусь с ними. Мне очень интересно побывать в Петербурге. Я слышал только хорошие вещи о городе и клубе. Это будет настоящим приключением.

- Что вы знаете о КХЛ?
- Знаю, что это лига топ-уровня, многие хорошие игроки выступают там. Так что я положительно настроен!

- А платят хорошо?
- Ха-ха! На самом деле, это не то, почему ты играешь в хоккей.

- Когда отправитесь в Петербург?
- Я еще не решил, но предполагаю, это случится в июле, - приводит слова Рундблада Norran.

Напомним, 10 мая шведский защитник официально стал игроком СКА. Контракт с 26-летним хоккеистом подписали на один год.

Сезон-2016/17 Рундблад провел в швейцарском «Лионс», в 55 матчах за который он набрал 32 (8+24) очка. С 2013 по 2016 год защитник выступал за «Чикаго» в НХЛ. Вместе с «ястребами» Рундблад стал обладателем Кубка Стэнли-2015.

Также он играл за «Аризону» (2011-2013), «Оттаву» (2010-2011) и «Шеллефтео» (2007-2010). Всего в НХЛ швед провел 121 матч, забросил 4 шайбы и отдал 21 передачу.

Чем крут обладатель Кубка Стэнли, которого подписал СКА. И что в этом нечисто

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ковальчука мотивирует Радулов». За кого в НХЛ заиграет Кови? Мнения из Америки«Ковальчука мотивирует Радулов». За кого в НХЛ заиграет Кови? Мнения из Америки«Нью-Джерси» официально объявил о желании Ильи Ковальчука вернуться в НХЛ. Эксперты и инсайдеры ищут для него варианты.Парад в честь победы СКА в Кубке Гагарина пройдет 28 мая28 мая в Петербурге состоится парад, приуроченный к победе СКА в Кубке Гагарина, сообщает официальный сайт армейского клуба.Этот парень играл за фарм-клуб, а сегодня ведет Россию к золоту чемпионата мираЭтот парень играл за фарм-клуб, а сегодня ведет Россию к золоту чемпионата мираСергей Андронов – лучший снайпер сборной на чемпионате мира. А еще он мечтает играть в НХЛ и знает секрет успешной работы со Знарком.«Правда о том, почему Ковальчук уезжает в НХЛ». Лысенков и Пономаренко из Кельна«Правда о том, почему Ковальчук уезжает в НХЛ». Лысенков и Пономаренко из КельнаОбозреватели «Советского спорта» Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко в передаче «ЧМ в Кельне» обсуждают отъезд Ильи Ковальчука в НХЛ.Чем крут обладатель Кубка Стэнли, которого подписал СКА. И что в этом нечистоЧем крут обладатель Кубка Стэнли, которого подписал СКА. И что в этом нечистоУ этого парня есть титул, личный приз и непонятная история, связанная со «Спартаком».Власти ХМАО за полтора месяца выделили из бюджета хоккейному клубу 325 млн рублейПо информации издания Znak, чиновники ХМАО снова выделили хоккейному клубу «Югра» 155 млн рублей. Соответствующее решение о субсидии было принято на последнем заседании правительства региона.Правительство Петербурга выделило землю СКА для строительства новой арены10 мая на заседании правительства Петербурга принято решение о предоставлении ХК СКА земельного участка по адресу проспект Юрия Гагарина, уч. 53, сообщает официальный сайт армейцев.«Нефтехимик» объявил об аренде Шарипзянова у «Лос-Анджелеса»Защитник Дамир Шарипзянов проведет следующий сезон в «Нефтехимике», сообщает официальный сайт клуба. В среду 21-летний игрок обороны посетил родной клуб, где прошли переговоры о его аренде, и на днях с ним будет заключен контракт.Обладатель Кубка Стэнли Давид Рундблад перешел в СКАШведский защитник Давид Рундблад продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.Эмиль Гарипов: Всю зарплату отдаю родителям, а себе оставляю на едуВратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о том, какое применение он находит своей зарплате.Чешский форвард Кубалик перешел в «Салават Юлаев»Чешский нападающий Доминик Кубалик стал игроком «Салавата Юлаева». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.Ковальчук точно хочет в НХЛ – и сразу взять Кубок Стэнли [все детали сериала]Ковальчук точно хочет в НХЛ – и сразу взять Кубок Стэнли [все детали сериала]Главный трансферный сериал межсезонья – история с возвращением Ильи Ковальчука в НХЛ. Но не в «Нью-Джерси».«Был ранен, но не оставил поле боя». Подвиги хоккеистов, которые воевали«Был ранен, но не оставил поле боя». Подвиги хоккеистов, которые воевалиВ год 70-летия первого чемпионата СССР «Советский спорт» вспоминает подвиги тех, кто воевал, а потом создавал историю нашего хоккея.Юрис Савицкис: Рад, что игроки рижского «Динамо» вносят лепту в успехи сборной ЛатвииПредседатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис поделился мнением о выступлениии сборной Латвии, руководимой Бобом Хартли, на чемпионате мира.Ковальчук провел переговоры с «Нью-Джерси»Нападающий СКА Илья Ковальчук провел переговоры с президентом «Нью-Джерси» Рэйем Шеро, сообщает Associated Press.Вячеслав Быков: «Вегас» - выбор Шипачева, который нужно уважатьБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение о подписании нападающим Вадимом Шипачевым двухлетнего контракта с «Вегасом».«Сочи» продлил контракт с ХомицкимЗащитник «Сочи» Вадим Хомицкий продлил контракт с клубом на один год, сообщил агент игрока Валерий Холин.ХК «Сочи» подписал защитника ТитоваХК «Сочи» заключил однолетний двусторонний контракт с защитником Александром Титовым, сообщается на официальном сайте клуба.Защитник Йенсен продлил контракт с «Йокеритом»Защитник сборной Дании Еспер Йенсен сообщил, что продлил контракт с «Йокеритом».Гавриков рассматривает предложения из «Коламбуса» и КХЛДэн Милстейн, агент защитника сборной России Владислава Гаврикова, прокомментировал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сообщения о том, что его клиент может остаться в КХЛ.
Футбол
Федун и Глушаков станут гостями «Вечернего Урганта»
Футбол
Компания из Саудовской Аравии арендует Роналду за 920 тысяч фунтов
Футбол
Василий Уткин: Мне нравится прогресс таких ребят, как Зобнин и Головин
Футбол
Иско и Дани Алвес поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Давид Рундблад
Давид Рундбладвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости