Давид Рундблад: КХЛ – это лига топ-уровня, в ней выступают многие хорошие игроки

Защитник СКА Давид Рундблад прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

- СКА проявил интерес, мы провели переговоры, и все получилось.

- Общались с Джимми Эрикссоном или Йоакимом Линдстремом?

- Нет, но может быть свяжусь с ними. Мне очень интересно побывать в Петербурге. Я слышал только хорошие вещи о городе и клубе. Это будет настоящим приключением.

- Что вы знаете о КХЛ?

- Знаю, что это лига топ-уровня, многие хорошие игроки выступают там. Так что я положительно настроен!

- А платят хорошо?

- Ха-ха! На самом деле, это не то, почему ты играешь в хоккей.

- Когда отправитесь в Петербург?

- Я еще не решил, но предполагаю, это случится в июле, - приводит слова Рундблада Norran.

Напомним, 10 мая шведский защитник официально стал игроком СКА. Контракт с 26-летним хоккеистом подписали на один год.

Сезон-2016/17 Рундблад провел в швейцарском «Лионс», в 55 матчах за который он набрал 32 (8+24) очка. С 2013 по 2016 год защитник выступал за «Чикаго» в НХЛ. Вместе с «ястребами» Рундблад стал обладателем Кубка Стэнли-2015.

Также он играл за «Аризону» (2011-2013), «Оттаву» (2010-2011) и «Шеллефтео» (2007-2010). Всего в НХЛ швед провел 121 матч, забросил 4 шайбы и отдал 21 передачу.

Чем крут обладатель Кубка Стэнли, которого подписал СКА. И что в этом нечисто