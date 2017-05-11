Арби Агуев — Энди Эвент. Прогноз «Советского спорта»

13 мая в Вене (Австрия) пройдет турнир ACB 60. В главном поединке вечера Арби Агуев проведет поединок против Энди Девента.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот бой.

- Перспективный средневес Арби Агуев имел неплохую статистику до поединка против Анатолия Токова, который он проиграл техническим нокаутом в мае 2016 года. После этого он провел невзрачный бой против чеха Патрика Кинцла, который тоже проиграл. Однако, статус поединка был изменен на «несостоявшийся». Глава лиги ACB посчитал, что судья ошибся. Таким образом, боец из Австрии не знает радости побед уже на протяжении полутора лет. На турнире в Вене ему подобрали «удобного» и малоизвестного соперника из Великобритании, который научился побеждать лишь в последнее время, да и то таких же ноунеймов. Очень удачный шанс для Агуева наконец-то добыть долгожданную победу, да еще и в родных стенах.

ACB 60

Вена, Австрия

Дата: 13 мая

Кто: Арби Агуев (Австрия) – Энди Девент (Великобритания)

Весовая категория: средняя

Места в мировом рейтинге. Агуев (143-е, бои 21-7); Девент (93-е, бои 15-10)

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 5 из 10.

Прогноз: победа Агуева нокаутом.