Альфонсо: Если Бензема в оптимальной форме, он чертовски хорош

Бывший нападающий «Реала» Альфонсо - о Кариме Бензема после матча «Реала» с «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов и о шансах испанской команды в финале против «Юве».

«Без сомнения для Зидана Бензема является ключевым игроком стартового состава, - сказал бывший нападающий «Реала» и сборной Испании Альфонсо в интервью SO FOOT.com после поражения «Реала» от «Атлетико» (1:2) в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. - Да, у него есть конкурент - Мората, но у Бензема есть одно хорошее качества – хладнокровие. Этот игрок умеет держать мяч и в любой момент может изменить течение игры. Правда, иногда он действует излишнее осторожно, но если Бензема в оптимальной форме, он чертовски хорош и чрезвычайно полезен». Что касается шансов «Реала» в финальном матче, Альфонсо сказал так: «Конечно, «Юве» может применить ту же тактику, что и «Атлетико», то есть сразу взвинтить темп, и тогда сценарий может повториться. Посмотрим. Но думаю, «Реал» не изменит себе, не будет сушить игру, Зидан – сторонник красивого футбола. Показать такой футбол против команды с лучшей обороной в Лиге чемпионов, будет очень трудной, но выполнимой задачей».