Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Россия- : -Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Хоккей  Анахайм2 : 1Эдмонтон
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кейлор Навас: Мне все равно, что говорят, я хочу остаться в «Реале»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас пообщался с представителями СМИ после ответного матча с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов (1:2).

«Хочу остаться в «Реале» на долгие годы. Мне все равно, что люди говорят. Я просто выполняю свою работу. Поддержка фанатов заставляет меня чувствовать себя любимым. 

Конечно, этот сезон был непростым для меня, но я благодарен за возможность сыграть в таких матчах, как с «Атлетико». 

Финал Лиги чемпионов? Мы очень рады выходу, но нам предстоит встретиться с очень сильным соперником», – цитирует 30-летнего игрока Goal.

Ранее сообщалось, что в услугах Наваса заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Иско и Дани Алвес поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионовОфициальный сайт УЕФА опубликовал список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам вторых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.Габи: Волшебная игра Бензема отбросила «Атлетико» от нашей мечтыКапитан мадридского «Атлетико» Габи Фернандес дал комментарий после вылета своей команды из Лиги чемпионов.Альфонсо: Если Бензема в оптимальной форме, он чертовски хорошБывший нападающий «Реала» - о Бензема после матча «Реала» с «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов и о шансах испанской команды в финале против «Юве».«У «Атлетико» не было инстинкта убийцы». Обзор испанской прессы«У «Атлетико» не было инстинкта убийцы». Обзор испанской прессы«Советский спорт» пробежался по самым известным испанским газетам и посмотрел, как в стране отреагировали на мадридское дерби.Пиррова победа «Атлетико», вылет «Вашингтона» и гостевой выигрыш «Арсенала». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.«Что же Бензема поел?». Калиниченко и другие – о матче «Атлетико» – «Реал»«Что же Бензема поел?». Калиниченко и другие – о матче «Атлетико» – «Реал»«Советский спорт» представляет подборку самых ярких высказываний об ответном матче «Реала» и «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.Кейлор Навас: Бензема меня не удивил, он такое регулярно делает на тренировкахГолкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас поделился впечатлениями после матча с «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила 1:2, но вышла в финал по сумме двух матчей.Иско: «Реал» очень плохо начал матч, но мы смогли прибавить и забитьПолузащитник мадридского «Реала» Иско поделился впечатлениями после матча против «Атлетико» 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила 1:2, но вышла в финал по сумме двух матчей.Серхио Рамос: Никто не говорил, что нам будет легко с «Атлетико»Защитник мадридского «Реала» Серхио поделился впечатлениями после матча с «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила 1:2, но вышла в финал по сумме двух матчей.Криштиану Роналду: Мы – мадридский «Реал», у нас больше опытаФорвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после матча с «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила 1:2, но вышла в финал по сумме двух матчей.Габи: Мы сделали все, что моглиПолузащитник «Атлетико» Габи поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, его команда выиграла со счетом 2:1, но уступила по сумме двух матчей.Диего Симеоне: «Реал» забил после первой же нашей ошибкиГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, его команда выиграла со счетом 2:1, но уступила по сумме двух матчей.Диего Симеоне: Сегодня я горжусь своей командойГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, его команда выиграла со счетом 2:1, но уступила по сумме двух матчей.Иско – лучший игрок матча «Атлетико» - «Реал»Полузащитник мадридского «Реала» Иско признан лучшим футболистом ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» - «Реал» (2:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.Зинедин Зидан: Бэйл восстанавливается. Надеюсь, он вылечится к финалуГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил надежду, что Гарет Бэйл сможет сыграть в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, что его команда в полуфинале прошла «Атлетико» (3:0, 1:2).Зинедин Зидан: «Ювентус» дал мне все, но сейчас я тренирую «Реал»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, что его команда в полуфинале прошла «Атлетико» (3:0, 1:2).Зинедин Зидан: Благодаря терпению «Реал» нашел свою игруГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2, но вышла в финал по сумме двух матчей.«Ювентус» + «Реал» = финал«Ювентус» + «Реал» = финалНачав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось – за упокой.«Реал» в гостях проиграл «Атлетико», но вышел в финал ЛЧ«Реал» в гостях проиграл «Атлетико», но вышел в финал ЛЧФутболисты мадридского «Атлетико» в ответном матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов обыграли земляков из «Реала».«Атлетико» – «Реал». ОнлайнОтветный матч полуфинала Лиги чемпионов «Атлетико» - «Реал» на сайте «Советского спорта».
Хоккей
Барри Троц: Овечкин? Думаю, что выигрывает или проигрывает всегда команда
Хоккей
ЧМ по хоккею 2017, Словакия – Германия: Матч мог быть сорван из-за инцидента на льду
Хоккей
Определились участники финалов конференций розыгрыша Кубка Стэнли
Футбол
Пиррова победа «Атлетико», вылет «Вашингтона» и гостевой выигрыш «Арсенала». Главные новости утра
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Кейлор Навас
Кейлор Навасвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы