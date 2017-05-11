Кейлор Навас: Мне все равно, что говорят, я хочу остаться в «Реале»

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас пообщался с представителями СМИ после ответного матча с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов (1:2).

«Хочу остаться в «Реале» на долгие годы. Мне все равно, что люди говорят. Я просто выполняю свою работу. Поддержка фанатов заставляет меня чувствовать себя любимым.

Конечно, этот сезон был непростым для меня, но я благодарен за возможность сыграть в таких матчах, как с «Атлетико».

Финал Лиги чемпионов? Мы очень рады выходу, но нам предстоит встретиться с очень сильным соперником», – цитирует 30-летнего игрока Goal.

Ранее сообщалось, что в услугах Наваса заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.