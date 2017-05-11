Молодцов проведет бой против Героева на турнире «Вызов» в Иркутске
Движение INDUSTRIALS совместно с Fight Club «Чердак» представляет первый летний турнир по смешанным единоборствам «Вызов», который пройдет в Иркутске 3 июня.
Заявив о себе громко и на всю страну во время презентации движения 5 апреля, в которой приняли участие Федор Емельяненко, Руслан Проводников и многие другие именитые деятели спорта, INDUSTRIALS подкрепляет слова делом и бросает настоящий «Вызов» стереотипу, что MMA в России популярны только в Москве и Санкт-Петербурге.
Иркутск
вновь был выбран местом проведения
турнира не случайно: Сибирь во все
времена славилась отличными бойцами,
которые добивались успеха на любом
уровне, поэтому INDUSTRIALS и Fight Club «Чердак»
постараются удивить искушенную и
разбирающуюся в единоборствах публику.
3
июня зрителей будут ждать 10 поединков,
в которых примут участие как молодые и
перспективные спортсмены, так и бойцы
с большим именем: Максим Рябичев, Кирилл
Крюков, Максим Буторин и Дмитрий Алексашин
готовы отстаивать честь INDUSTRIALS Team.
А
в главном бою вечера Станислав Молодцов
сойдется с Магомедом Героевым.
Победитель
турнира INDUSTRIALS Siberian Division 2, чемпион России
по панкратиону против двукратного
победителя Гран-при лиги Fight Club «Чердак»,
чемпиона мира-2016 по панкратиону, за
спиной которого будет жаркая поддержка
родного Иркутска – событие, которое
достойно юбилейного поединка «Вызова»
и которое нельзя будет пропустить!
Когда: 3 июня, 19:00.
Где: Иркутск, Дворец спорта «Труд».