Молодцов проведет бой против Героева на турнире «Вызов» в Иркутске

Движение INDUSTRIALS совместно с Fight Club «Чердак» представляет первый летний турнир по смешанным единоборствам «Вызов», который пройдет в Иркутске 3 июня.

Заявив о себе громко и на всю страну во время презентации движения 5 апреля, в которой приняли участие Федор Емельяненко, Руслан Проводников и многие другие именитые деятели спорта, INDUSTRIALS подкрепляет слова делом и бросает настоящий «Вызов» стереотипу, что MMA в России популярны только в Москве и Санкт-Петербурге.

Иркутск вновь был выбран местом проведения турнира не случайно: Сибирь во все времена славилась отличными бойцами, которые добивались успеха на любом уровне, поэтому INDUSTRIALS и Fight Club «Чердак» постараются удивить искушенную и разбирающуюся в единоборствах публику.



3 июня зрителей будут ждать 10 поединков, в которых примут участие как молодые и перспективные спортсмены, так и бойцы с большим именем: Максим Рябичев, Кирилл Крюков, Максим Буторин и Дмитрий Алексашин готовы отстаивать честь INDUSTRIALS Team.



А в главном бою вечера Станислав Молодцов сойдется с Магомедом Героевым.



Победитель турнира INDUSTRIALS Siberian Division 2, чемпион России по панкратиону против двукратного победителя Гран-при лиги Fight Club «Чердак», чемпиона мира-2016 по панкратиону, за спиной которого будет жаркая поддержка родного Иркутска – событие, которое достойно юбилейного поединка «Вызова» и которое нельзя будет пропустить!



Когда: 3 июня, 19:00.

Где: Иркутск, Дворец спорта «Труд».