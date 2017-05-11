Габи: Волшебная игра Бензема отбросила «Атлетико» от нашей мечты
Капитан мадридского «Атлетико» Габи Фернандес дал комментарий после вылета своей команды из Лиги чемпионов.
Накануне «матрасники» обыграли «Реал» (2:1), однако, «сливочные» вышли в следующую стадию турнира, поскольку разгромили своего соперника в первом матче – 3:0.
«Начало вышло прекрасным, однако волшебная игра Бензема отбросила «Атлетико» от нашей мечты. Но мы не опустили руки, и я горжусь этой командой», – цитирует испанца Marca.
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Матч
Голы
Сауль 12 (1:0). Гризманн 16 (2:0 - пен.). Иско 42 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хименес (Парти, 56), Луис, Карраско, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Торрес (Гамейро, 56), Гризманн
Реал: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес, 77), Кроос, Иско (Мората, 87), Бензема (Асенсио, 76), Роналду
Предупреждения:
Савич, 6; Годин, 33; Габи, 37; Корреа, 85 - Данило, 4; Рамос, 34
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция