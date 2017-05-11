Габи: Волшебная игра Бензема отбросила «Атлетико» от нашей мечты

Серхио Рамос: Никто не говорил, что нам будет легко с «Атлетико»

Защитник мадридского «Реала» Серхио поделился впечатлениями после матча с «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила 1:2, но вышла в финал по сумме двух матчей.