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Александр Зуев: Пусть и небольшой, но я внес свой вклад в чемпионство «Спартака»

Источник:  «Известия»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев, выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», высказался о чемпионстве красно-белых.

– К сожалению, меня не было в Москве, и я не мог разделить радость вместе с ребятами, – сказал Зуев в интервью «Известиям». – По телефону мы все, конечно, друг друга поздравили. И на душе была радость, все-таки стать чемпионом страны – очень приятно.

– Не обидно, что в этот исторический момент вас не было в составе «Спартака»?
– Никаких сожалений нет. Главное – я внес свой вклад в это чемпионство. Пусть и небольшой. Я был в составе команды, а отправившись в аренду в «Крылья», всегда переживал за ребят и поддерживал их. Думаю, позже мы еще соберемся все вместе и отметим это событие.

– Сейчас все обсуждают кандидатуру лучшего игрока «Спартака». Кто это, на ваш взгляд?
– Это вся команда и, конечно, главный тренер Массимо Каррера. Персонально выделить можно многих: Квинси Промеса, Дениса Глушакова, Фернандо, Зе Луиша, Романа Зобнина, Артема Реброва... Каждый внес свой вклад. Но повторюсь, прежде всего стоит отметить всю команду и тренерский штаб, в составе которого я бы выделил Романа Пилипчука. 

Напомним, в первой половине сезона Зуев провел шесть матчей за «Спартак», а после возобновления чемпионата выходил на поле в девяти матчах за «Крылья Советов».

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