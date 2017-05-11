Федор Емельяненко: На последних международных чемпионатах по ММА наши спортсмены завоевали все «золото»

В Ростове-на-Дону проходит чемпионат России по ММА-2017.

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко на пресс-конференции заявил, что доволен проведением турнира.

«Прежде всего хотел бы поздравить всех с праздником Великой Победы! Уже не в первый раз мы проводим чемпионат России в эти даты. Это особые дни для нас, для нашей молодежи, которая должна помнить и чтить подвиг нашего народа в Великой Отечественной Войне. Традиционно мы собираемся вместе для выявления сборной команды России по ММА, которая будет представлять нашу страну на чемпионате мира и Европы. Напомню, что на последних международных чемпионатах наши спортсмены завоевали все «золото». Мы подняли планку очень высоко, будем стараться ее поддерживать. Большое спасибо Армену Данеляну - это наш столп. Он на протяжении многих лет развивал ММА в Южном федеральном округе, вывозил своих ребят во все ведущие промоушены. Ростовских бойцов знают во всем мире».