Армен Данелян: Чемпионат России по ММА совпал с празднованием Великой Победы, и это дополнительный стимул для нас
В Ростове-на-Дону проходит чемпионат России по ММА-2017.
Президент Федерации ММА Ростовской области Армен Данелян на пресс-конференции заявил, что доволен проведением турнира.
«Чемпионат России совпал с празднованием Великой Победы, и это дополнительный стимул для нас, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне. Пожелаю всем участникам - удачи, болельщикам, - поддерживайте наших ребят. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в организации чемпионата, и руководство Союза ММА России. Надеюсь, мы вместе проведем его на достойном уровне».
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