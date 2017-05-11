Президент ФИФА Джанни Инфантино начал свое выступление на конгрессе ФИФА в Бахрейне

Президент ФИФА Джанни Инфантино начал в эти минуты своё выступление на конгрессе ФИФА в Бахрейне. «Советский спорт» отслеживает его выступление, которое уже в первые минуты признано экспертами очень мощным и решительным.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и издатель «Советского спорта» Сергей Колушев на конгрессе ФИФА