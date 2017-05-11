Нико Росберг: Теперь мы с Хэмилтоном снова можем стать друзьями
Действующий чемпион
мира Нико Росберг заявил, что готов наладить отношения со своим бывшим
партнером по «Мерседесу» Льюисом Хэмилтоном.
В детстве гонщики были лучшими друзьями, но борьба за чемпионство в составе одной команды испортила их отношения.
«Я должен был проявить абсолютную самоотдачу и не допускать никаких компромиссов, чтобы бороться за победу. Это единственный способ, который позволил бы мне это сделать.
В Формуле-1 есть более талантливые гонщики, чем я. Возможно, это мой напарник по команде. Он один из лучших пилотов всех времен и невероятный соперник.
Теперь прошло уже пять месяцев. Не вижу причин, почему мы не можем снова подружиться», – F1i.com слова Росберга.
Напомним, после победы в чемпионате 31-летний немец объявил о завершении карьеры.