Нико Росберг: Теперь мы с Хэмилтоном снова можем стать друзьями

Действующий чемпион мира Нико Росберг заявил, что готов наладить отношения со своим бывшим партнером по «Мерседесу» Льюисом Хэмилтоном.

В детстве гонщики были лучшими друзьями, но борьба за чемпионство в составе одной команды испортила их отношения.

«Я должен был проявить абсолютную самоотдачу и не допускать никаких компромиссов, чтобы бороться за победу. Это единственный способ, который позволил бы мне это сделать.

В Формуле-1 есть более талантливые гонщики, чем я. Возможно, это мой напарник по команде. Он один из лучших пилотов всех времен и невероятный соперник.

Теперь прошло уже пять месяцев. Не вижу причин, почему мы не можем снова подружиться», – F1i.com слова Росберга.

Напомним, после победы в чемпионате 31-летний немец объявил о завершении карьеры.