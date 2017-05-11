Иско и Дани Алвес поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Официальный сайт УЕФА опубликовал список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам вторых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
🚨 Время сделать выбор! 🚨— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 11 мая 2017 г.
Кто был лучшим в ответных матчах: Дани Алвес или Иско?
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Напомним, Иско забил единственный гол в матче «Реала» с «Атлетико» (1:2), а Дани Алвес отметился голом в игре с «Монако».
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