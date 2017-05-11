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Борис Бурзиев: Ростов-на-Дону — город, где одним из первых начал развиваться ММА как вид спорта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Ростове-на-Дону проходит чемпионат России по ММА-2017.

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев прокомментировал это событие.

«Хочу поздравить с Праздником Великой победы. Это знаковое для Союза ММА России событие, - в этом году нам исполняется 5 лет. Эти даты и этот чемпионат для нас очень важны. Хочется поблагодарить Ростов-на-Дону за гостеприимство. Город, который всегда был одной из «кузниц единоборств» в стране, регион, где одним из первых начал развиваться наш вид спорта. Во многом благодаря Армену Данеляну, который с рубежа 1990– 2000 годов работал со спортсменами. На нынешнем чемпионате ростовчане присутствуют практически во всех весовых категорий. Ждем от них попадания в сборную».

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