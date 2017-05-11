Геннадий Капшай: В этом году конкуренция на чемпионате России по ММА очень мощная

В Ростове-на-Дону проходит чемпионат России по ММА-2017.

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай прокомментировал это событие.

«Мы на пороге важнейшего события и для спортсменов, и тренеров, и для Союза ММА России, - это финальный этап отбора в национальную сборную нашей страны, отбор начался в регионах, потом - в округах. «Первые номера» примут участие в чемпионате мира, «вторые» - в чемпионате Европы. Это очень ответственные соревнования. В этом году конкуренция будет очень мощная. Например, в весе 70 кг у нас чемпионы мира 2014, 2015, 2016 года. Вырос уровень тренерского состава, соответственно - уровень спортсменов, - очень много высококлассных бойцов. Нас ждут зрелищные, бескомпромиссные бои. Каждый хочет стать чемпионом, особенно, лучшие среди лучших».