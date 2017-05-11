Маццон стал главным тренером «Автодора»

Новым главным тренером «Автодора» стал Андреа Маццон. 51-летний итальянский специалист подписал контракт на один сезон.

Предыдущим местом работы Маццона был китайский «Фошань Лонг Лайонс». До этого он работал в «Вероне» (1996-1998), «Паниониосе» (1998-2000), «Аурора Джези» (2000-2001), «Имоле» (2001-2002), «Наполи» (2002-2005), «Арисе» (2005-2007, 2008-2009), «Фортитудо» (2007-2008) и «Умана Рейере» (2009-2013).

Маццон признавался тренером года в Италии и Греции. Под его руководством в «Паниониосе» играл бывший защитник ЦСКА Теодорос Папалукас.

Напомним, в нынешнем сезоне «Автодор» занял девятое место в Единой лиге ВТБ и не попал в плей-офф. Командой руководил Владимир Анциферов.