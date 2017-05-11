Владимир Родионов: Маццон – оптимальное соотношение цены и качества для «Автодора»

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал назначение главным тренером команды итальянца Андреа Маццона.

«Мы давно занялись поиском главного тренера на будущий сезон и тщательно вели отбор кандидатов. При этом рассматривали исключительно иностранных специалистов.

С Маццоном провели ряд встреч, он приезжал в Саратов. Подробно обсудили все нюансы и пришли к пониманию по ключевым вопросам. Андреа как специалист отвечает нашим требованиям и готов принять нашу философию.

Новый тренер «Автодора» добивался успехов в Италии, Греции, работал в структуре клуба НБА и прекрасно знаком с современными тенденциями развития мирового баскетбола.

Маццону – 51, это тренер в самом творческом расцвете, обладающий авторитетом и большим потенциалом. Высококвалифицированный европейский специалист, который, с учетом бюджета клуба, представляет для нас оптимальное соотношение цены и качества», – приводит слова Родионова официальный сайт «Автодора».

Напомним, контракт Маццона с «Автодором» рассчитан на один сезон. Итальянец приступит к работе в августе.