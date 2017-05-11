Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Россия- : -Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Хоккей  Анахайм2 : 1Эдмонтон
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

На разбитую голову Жозе Альдо наложили пять швов (фото)

Источник:  Valetudo.ruКомментарии

Чемпион UFC в полулегком весе Жозе Алдо получил травму в преддверии поединка с Максом Холлоуэем, который состоится 3 июня в Бразилии.

«Ничего страшного не произошло – это обычные швы. Однажды мне приходилось выходить на бой с недавно заштопанной бровью, так что ситуация привычная. В этот раз рассечение на голове, гораздо выше. Считайте, что это знак моей будущей победы.

На прошлой неделе у нас были спарринги, я прошел в ноги своему партнеру и мы столкнулись головами. Все проходило в штатном режиме. Полученное рассечение не помешает мне в любом случае. Просто у меня появилось пять новых швов. 

Завтра мне уже планируют их снять, но все может случиться. Это не повлияло на мою жизнь. В тот день, когда это случилось, меня зашили и я снова вернулся в зал, чтобы попрактиковать джиу-джитсу.Рассечение у меня прямо на макушке, это место ни с чем не соприкасается и туда сложно пропустить удар. Так что ничего не меняется», – приводит слова бразильца Valetudo.

Источник фото: Valetudo.ru

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лицом к лицу. Участники турнира UFC 211 посмотрели друг друга в глаза перед поединками (видео)14 мая состоится турнир UFC 211.Девушка дня. Польская красотка Каролина КовалькевичДевушка дня. Польская красотка Каролина КовалькевичВыступает в турнирах под эгидой UFC. За свою карьеру одержала десять побед и потерпела одно поражение.Джастин Гэйтжи: Хочу драться с Хабибом - он страшен и способен растерзать васЭкс-чемпион WSOF в легком весе Джастин Гэтжи, недавно подписавший контракт UFC, рассказал, с кем бы он хотел провести дебютный бой в рамках этой организации.Забит Магомедшарипов: Первый свой поединок в UFC хотел бы провести с легендой ММА Артемом ЛобовымРоссийский боец смешанного стиля, бывший чемпион лиги ACB в полулегком весе Забит Магомедшарипов выразил желание провести бой с Артемом Лобовым в рамках UFC.Андерсон Сильва не выступит на турнире UFC 212 в БразилииРуководство UFC не дало добро на проведение боя между бразильцем Андерсоном Сильвой и кубинцем Йоэлем Ромеро.«Ювентус» – «Монако» и другие спортивные события этой недели«Ювентус» – «Монако» и другие спортивные события этой недели«Советский спорт» рассказывает, какие спортивные события пройдут на этой неделе.Схватка самых высоких бойцов. Штруве и Волков подерутся в Роттердаме на UFC?Схватка самых высоких бойцов. Штруве и Волков подерутся в Роттердаме на UFC?Все началось с того, что Штруве (рост 213 см) бросил вызов Волкову (рост 201 см) через социальную сеть.Боец UFC дисквалифицирован на 3 месяца за употребление наркотиковБоец UFC Кевин Гастелум дисквалифицирован на 90 дней из-за проваленного допинг-теста. Об этом сообщает ESPN.Вена, Даллас, Токио. Календарь турниров ММА на эту неделюВена, Даллас, Токио. Календарь турниров ММА на эту неделю«Советский спорт» напоминает любителям смешанных единоборств (ММА) о турнирах, которые пройдут на этой неделе.Альберт Туменов: В США очень уважают российских бойцовАльберт Туменов: В США очень уважают российских бойцовОдин из лучших российских бойцов ММА дал интервью «Советскому спорту».Альберт Туменов: Американские фанаты ММА уважают российских бойцовРоссийский боец смешанного стиля Альберт Туменов считает, что уровень российских промоутерских компаний за последние пять лет очень сильно вырос.Альберт Туменов: В UFC стараются продвигать местных бойцовРоссийский боец смешанного стиля Альберт Туменов рассказал, почему покинул UFC и подписал контракт с ACB.Альберт Туменов: К бою против Алфая готовлюсь в Кабардино-БалкарииРоссийский боец смешанного стиля Альберт Туменов рассказал, что к поединку против Марсело Алфая готовится в родной Кабардино-Балкарии.Конор Макгрегор стал отцомСамый кассовый боец современного ММА 28-летний ирландец Конор Макгрегор стал отцом.Бразилец Абреу во второй раз провалил допинг-тест и завершил карьеруБразильский боец смешанного стиля Рикардо Абреу, выступающий в UFC, во второй раз попался на употреблении допинга.Хабиб, Тони и Конор — бойтесь! UFC подписал опасного легковеса (ВИДЕО)Хабиб, Тони и Конор — бойтесь! UFC подписал опасного легковеса (ВИДЕО)Промоутерская компания UFC подписала контракт с легковесом Джастином Гейтжи.Тайсон назвал «фигней» возможный поединок Макгрегора и МэйвезераБывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о возможном поединке чемпиона UFC Конора Макгрегора с непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером, который завершил карьеру осенью 2015 года.UFC подписал контракт с бывшим чемпионом WSOF Джастином ГейтжиЭкс-чемпион промоушена WSOF (США) в легком весе Джастин Гейтжи подписал контракт с UFC.UFC Fight Night Stockholm. Промо-ролик турнира (видео)Промоутерская компания UFC представила промо-ролик турнира UFC Fight Night, который состоится 28 мая в Стокгольме (Швеция).Майкл Джонсон: Нурмагомедов по-прежнему является одним из главных претендентов на пояс UFCАмериканский боец смешанного стиля легкой весовой категории Майкл Джонсон в интервью Bjpenn.com поделился своим мнением о нынешнем статусе россиянина Хабиба Нурмагомедова в UFC.
Хоккей
Ти Джей Оши: Нужно, чтобы кто-то повел ребят за собой, но сегодня у нас этого не было
Хоккей
Майк Салливан: Сегодня «Питтсбург» провел лучшую игру в плей-офф на данный момент
Хоккей
Александр Овечкин: Мы совершили пару ошибок, и это стоило нам выхода в финал конференции
Футбол
Кононов может стать наставником Аршавина в «Кайрате»
все новости
Жозе Алдо
Жозе Алдовсе новости
UFC
UFC