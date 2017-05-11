На разбитую голову Жозе Альдо наложили пять швов (фото)

Чемпион UFC в полулегком весе Жозе Алдо получил травму в преддверии поединка с Максом Холлоуэем, который состоится 3 июня в Бразилии.

«Ничего страшного не произошло – это обычные швы. Однажды мне приходилось выходить на бой с недавно заштопанной бровью, так что ситуация привычная. В этот раз рассечение на голове, гораздо выше. Считайте, что это знак моей будущей победы.

На прошлой неделе у нас были спарринги, я прошел в ноги своему партнеру и мы столкнулись головами. Все проходило в штатном режиме. Полученное рассечение не помешает мне в любом случае. Просто у меня появилось пять новых швов.

Завтра мне уже планируют их снять, но все может случиться. Это не повлияло на мою жизнь. В тот день, когда это случилось, меня зашили и я снова вернулся в зал, чтобы попрактиковать джиу-джитсу.Рассечение у меня прямо на макушке, это место ни с чем не соприкасается и туда сложно пропустить удар. Так что ничего не меняется», – приводит слова бразильца Valetudo.

Источник фото: Valetudo.ru