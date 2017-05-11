Президент КОНКАКАФ: Опыт России при организации ЧМ-2018 пригодится США, Канаде и Мексике

Президент Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), член совета ФИФА Виктор Монтальяни заявил, что США, Канада и Мексика учтут опыт России в организации чемпионата мира.

Напомним, США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение турнира 2026 года, которая является единственной официальной на данный момент.

«Опыт России нам определенно пригодится. Да, в нашем регионе проводилось множество различных турниров, но всегда есть чему поучиться. Думаю, в следующем году мы направим в Россию группу наших наблюдателей», – приводит ТАСС слова Монтальяни.

Решение о месте проведения чемпионата мира 2026 года может быть принято на конгрессе ФИФА в 2018 году в России.