Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Россия- : -Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Хоккей  Анахайм2 : 1Эдмонтон
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василий Уткин: Мне нравится прогресс таких ребят, как Зобнин и Головин

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался об игре полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, а также хавбека ЦСКА Александра Головина.

«Меня очень радует прогресс Зобнина. Мы ведь наблюдаем серьезный кадровый кризис в российском футболе. И мне нравится прогресс таких ребят, как Зобнин и Головин, они в первую очередь работяги. И мне очень нравится, что они пашут. Если у нас еще наберется четыре таких человека в полузащиту, то уже будет неплохо. Я рад их прогрессу, может, к ним и Могилевец подтянется», – цитирует Уткина «Спорт FM».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федун и Глушаков станут гостями «Вечернего Урганта»Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун и капитан команды Денис Глушаков станут гостями программы «Вечерний Ургант».Руслан Нигматуллин: Желаю Палычу побороться за чемпионствоБывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поздравил Юрия Семина с 70-летием.Александр Зуев: Пусть и небольшой, но я внес свой вклад в чемпионство «Спартака»Полузащитник «Спартака» Александр Зуев, выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», высказался о чемпионстве красно-белых.Вручат ли Аленичеву и Титову золотые медали? (видео)Вручат ли Аленичеву и Титову золотые медали? (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Юрий Семин: Лучшие годы еще не прожитыЮрий Семин: Лучшие годы еще не прожитыВ канун 70-летия Юрий Семин рассказал о своем самом красивом голе, о том, что считает главным в карьере и жизни.День в истории. Юрию Семину исполнилось 70 летСегодня отмечает день рождения главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Ему исполнилось 70 лет.РЖД поздравляет Юрия Семина с 70-летием на страницах «Советского спорта»«Советский спорт» публикует в номере от 11 мая ряд материалов, посвященных 70-летию прославленного тренера Юрия Семина. Мы получили текст поздравления от президента ОАО «РЖД» Юрия Белозерова.Тренер-наседка. Юрию Семину – 70!Тренер-наседка. Юрию Семину – 70!Обозреватель «Советского спорта» - о юбиляре, пронесшем через всю свою славную карьеру одно из главных футбольных качеств – неравнодушие.И снова проблемы с «Зенит-Ареной»И снова проблемы с «Зенит-Ареной»«Советский спорт» пытается разобраться, почему «Зенит» отказался играть на новом стадионе. Спойлер: снова проблемы с газоном.Возвращение Лоськова, агент Руни в отеле Моуринью и восстановление Мозякина. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.Александр Бубнов: По российским меркам Каррера – топовый тренерБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о прогрессе красно-белых под руководством Массимо Карреры.Александр Бубнов: Даже сейчас Каррера как специалист сильнее ЧерчесоваБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов сравнил тренера сборной России Станислава Черчесова и наставника красно-белых Массимо Карреру.Коштинья: «Зениту» подойдет ЖардимКоштинья: «Зениту» подойдет ЖардимЭкс-игрок «Динамо» Коштинья рассказал «Советскому спорту» о работе в Португалии, тренере для «Зенита», и Кубке конфедераций.Коштинья: Фернандеш должен был стать одним из лучших португальских полузащитниковГлавный тренер «Академики» и экс-игрок «Динамо» Коштинья считает, что у полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша еще есть шансы сыграть за сборную Португалии.Будущее Данни в «Зените» зависит от нового тренераКак сообщает Федеральное агентство новостей, руководство «Зенита» примет окончательное решение по продлению контракта с Мигелем Данни после назначения нового главного тренера.Александр Шмурнов: Наградить Аленичева золотой медалью? Это был бы правильный жестКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов выразил мнение, что московский «Спартак» должен наградить золотыми медалями РФПЛ бывшего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева, а также его ассистента - Егора Титова.Гиорги Лория: «Крыльям» нужно выиграть у «Зенита», чтобы с хорошим настроением отпраздновать юбилей клубаВратарь «Крыльев Советов» Гиорги Лория поделился мнением о выступлении группы «Ленинград» после матча с «Зенитом».«Зенит» всех подвел: итоги 27-го тура «Гонки за золотом»«Зенит» всех подвел: итоги 27-го тура «Гонки за золотом»«Советский спорт» подводит итоги очередного тура «Гонки за золотом» – конкурса экспертовЛоськов выйдет на поле в матче «Локомотив» – «Оренбург»Московский «Локомотив» анонсировал участие в матче 28-го тура чемпионата России с «Оренбургом» 43-летнего Дмитрия Лоськова.Дмитрий Парфенов: «Тосно» уже может играть в РФПЛ. Матч с «Локомотивом» доказалДмитрий Парфенов: «Тосно» уже может играть в РФПЛ. Матч с «Локомотивом» доказалГлавный тренер новичка РФПЛ Дмитрий Парфенов осторожен в оценке успеха и уверен в продолжении работы с «Тосно».
Хоккей
Ти Джей Оши: Нужно, чтобы кто-то повел ребят за собой, но сегодня у нас этого не было
Хоккей
Майк Салливан: Сегодня «Питтсбург» провел лучшую игру в плей-офф на данный момент
Хоккей
Александр Овечкин: Мы совершили пару ошибок, и это стоило нам выхода в финал конференции
Футбол
Кононов может стать наставником Аршавина в «Кайрате»
все новости
Василий Уткин
Василий Уткинвсе новости
Александр Головин
Александр Головинвсе новости
Павел Могилевец
Павел Могилевецвсе новости
Роман Зобнин
Роман Зобнинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости