Василий Уткин: Мне нравится прогресс таких ребят, как Зобнин и Головин

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался об игре полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, а также хавбека ЦСКА Александра Головина.

«Меня очень радует прогресс Зобнина. Мы ведь наблюдаем серьезный кадровый кризис в российском футболе. И мне нравится прогресс таких ребят, как Зобнин и Головин, они в первую очередь работяги. И мне очень нравится, что они пашут. Если у нас еще наберется четыре таких человека в полузащиту, то уже будет неплохо. Я рад их прогрессу, может, к ним и Могилевец подтянется», – цитирует Уткина «Спорт FM».