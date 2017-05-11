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На стадионе в Екатеринбурге завершен монтаж навеса над трибунами

Источник:  RT на русскомКомментарии

На «Екатеринбург Арене», которая примет матчи чемпионата мира 2018 года, были завершены работы по монтажу основных металлоконструкций и основания под кровельное покрытие навеса над трибунами, сообщает «RT на русском».

На данный момент смонтировано около шести тысяч тонн металлоконструкций. Финальная доработка навеса должна быть проведена до конца мая.

Напомним, «Екатеринбург Арена» раньше называлась стадионом «Центральный», который был закрыт на реконструкцию в 2014 году. После завершения работ вместимость стадиона составит 35 тысяч зрителей.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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