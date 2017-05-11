Компания из Саудовской Аравии арендует Роналду за 920 тысяч фунтов

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Mirror, компания из Саудовской Аравии заплатит 920 тысяч фунтов за время, проведенное с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.

Отмечается, что любой желающий, заплатив эту сумму, может находиться в компании чемпиона Европы четыре часа, сообщает Mirror.

Согласно источнику, в стоимость услуги также входят два упоминания в социальных сетях, пять футболок с автографом Роналду и фотосессия. Кроме того, фирме разрешено использовать его изображение для региональной рекламы в течение одного дня.