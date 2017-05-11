Федун и Глушаков станут гостями «Вечернего Урганта»
Председатель совета
директоров «Спартака» Леонид Федун и капитан команды Денис Глушаков станут
гостями программы «Вечерний Ургант».
В воскресенье «Спартак» оформил чемпионство, выиграв свой первый чемпионский титул с 2001 года.
Этот трофей стал первым для «Спартака» после того, как в 2003 году Федун приобрел контрольный пакет акций клуба.
Глушаков перешел в «Спартак» в 2013 году, а перед началом нынешнего сезона был назначен капитаном команды. Для 30-летнего полузащитника этот титул стал первым в карьере.
Программа «Вечерний Ургант» с участием Федуна и Глушакова выйдет в эфир в пятницу в 23:35 (мск).
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