Федун и Глушаков станут гостями «Вечернего Урганта»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун и капитан команды Денис Глушаков станут гостями программы «Вечерний Ургант».

В воскресенье «Спартак» оформил чемпионство, выиграв свой первый чемпионский титул с 2001 года.

Этот трофей стал первым для «Спартака» после того, как в 2003 году Федун приобрел контрольный пакет акций клуба.

Глушаков перешел в «Спартак» в 2013 году, а перед началом нынешнего сезона был назначен капитаном команды. Для 30-летнего полузащитника этот титул стал первым в карьере.

Программа «Вечерний Ургант» с участием Федуна и Глушакова выйдет в эфир в пятницу в 23:35 (мск).