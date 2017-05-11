Валттери Боттас: Было бы глупо не бороться за победу в каждой гонке

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас после победы на Гран-при России заявил, что теперь будет настраиваться на борьбу за первое место на каждом этапе.

«Было бы глупо не бороться за победу – это должно быть единственной целью в каждой гонке. Шанс есть всегда, и что еще приятнее, я могу выигрывать.

Первая победа всегда придает дополнительную уверенность и стремление продолжать в том же духе. Мне удалось прибавлять с каждой квалификацией и гонкой, и я хочу продолжать прогрессировать», – приводит Autosport.com.ru слова Боттаса.

Напомним, для 27-летнего Боттаса победа в Сочи стала первой в карьере в Формуле-1.

После четырех гонок сезона он занимает третье место в личном зачете пилотов с 63 очками.

Пятый этап чемпионата мира Гран-при Испании пройдет 12-14 мая в Барселоне.