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Самодин признан лучшим игроком апреля в ФНЛ

Источник:  ФНЛКомментарии

Форвард «Енисея» Сергей Самодин стал лучшим игроком апреля в ФНЛ по версиям лиги и болельщиков, голосовавших на сайте.

32-летний нападающий забивает в семи матчах подряд. В апреле «Енисей» провел шесть матчей, и в каждом из них Самодин забил по голу.

Отметим, что ранее лучшим тренером месяца был признан главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов.

Второе место в номинации лучший игрок месяца по версии лиги занял форвард «Спартака-2» Денис Давыдов, на счету которого три гола в апреле. Третье место занял полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич, сделавший пять голевых передач.

В голосовании болельщиков в тройку лучших также вошли форвард «Факела» Александр Касьян и полузащитник «Тюмени» Даниил Кленкин.

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