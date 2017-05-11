Нападающий «Крыльев Советов» Паскуато попал в команду недели FIFA 17
Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.
В 34-ю команду недели попал нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато, забивший гол и отдавший две результативные передачи в матче с «Уралом» (3:1).
Также в команду недели попал экс-защитник «Зенита», ныне игрок «Валенсии» Эсекьель Гарай, который в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1) оформил дубль.
Звездами команды стали бельгийцы — Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») и Дрис Мертенс («Наполи»).
Forth IF for @DeBruyneKev and fifth for @dries_mertens14! Full team -> https://t.co/NCv3rpbgVk #FUT #TOTW pic.twitter.com/sgZF0zSFxq— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 10 мая 2017 г.
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