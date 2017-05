Нападающий «Крыльев Советов» Паскуато попал в команду недели FIFA 17

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В 34-ю команду недели попал нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато, забивший гол и отдавший две результативные передачи в матче с «Уралом» (3:1).

Также в команду недели попал экс-защитник «Зенита», ныне игрок «Валенсии» Эсекьель Гарай, который в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1) оформил дубль.

Звездами команды стали бельгийцы — Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») и Дрис Мертенс («Наполи»).

Forth IF for @DeBruyneKev and fifth for @dries_mertens14! Full team -> https://t.co/NCv3rpbgVk #FUT #TOTW pic.twitter.com/sgZF0zSFxq