Конгресс ФИФА приостановил членство Гватемалы и Кувейта

Конгресс ФИФА приостановил членство в организации национальных федераций Гватемалы и Кувейта. Такое решение было принято на конгрессе ФИФА в Бахрейне.

Совет ФИФА рекомендовал конгрессу приостановить членство обеих ассоциаций. Членство Гватемалы было приостановлено в связи с нарушением ряда обязательств, Кувейта – в связи с вмешательством государства.

«В обоих случаях есть прогресс, но мы пока не продвинулись далеко», – приводит ТАСС слова президента ФИФА Джанни Инфантино.

В то же время конгресс ФИФА предоставил совету ФИФА полномочия снять санкции, когда нарушения будут исправлены.

Напомним, следующий конгресс ФИФА пройдет в 2018 году в России.