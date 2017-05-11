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Нина Мозер: Столбова и Климов проходят профилактику у Фернандеса

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов проходят профилактические процедуры у доктора Хорхе Фернандеса в США.

«Ксюша с Федором сейчас в Америке проходят профилактику у Хорхе Фернандеса. Это связано не с травмой, а с подготовкой к сезону. Можно назвать это контрольной проверкой перед олимпийским сезоном», – рассказала «Р-Спорт» тренер пары Нина Мозер.

Напомним, перед началом нынешнего сезона Столбова проходила восстановление у Фернандеса в связи с воспалением надкостницы. Ранее у Климова возникали проблемы с защемлением нерва.

Добавим, что Столбова и Климов заняли четвертое место на чемпионате Европы и пятое место на чемпионате мира.

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