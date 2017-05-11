Андрей Тихонов: Есть проблемы - будем решать
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Шинника» (2:4) в 36-м туре первенства ФНЛ.
«В данный момент у нас много травмированных центральных защитников и их некем заменить.
Как только Кичин получил травму и покинул поле, то сразу пропустили два гола. Есть проблемы - будем решать», - приводит слова Тихонова официальный сайт «Енисея».
Матч
Состав
Енисей: Хиллиард (17)
Химки: Швед (22), Тодорович (16), Браун (13), Вяльцев (10), Роуленд (10)
Место и дата
09 мая 12:00, Арена Север, Онлайн-трансляция
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