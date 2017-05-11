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Андрей Тихонов: Есть проблемы - будем решать

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Шинника» (2:4) в 36-м туре первенства ФНЛ.

«В данный момент у нас много травмированных центральных защитников и их некем заменить.

Как только Кичин получил травму и покинул поле, то сразу пропустили два гола. Есть проблемы - будем решать», - приводит слова Тихонова официальный сайт «Енисея».

Матч

Енисей - Химки - 68:89

Состав

Енисей: Хиллиард (17)

Химки: Швед (22), Тодорович (16), Браун (13), Вяльцев (10), Роуленд (10)

Место и дата

09 мая 12:00, Арена Север, Онлайн-трансляция

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