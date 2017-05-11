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Роман Асхабадзе: Поздравил Федуна с долгожданным завоеванием золотых медалей

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе высказался о победе красно-белых в чемпионате России.

«В нынешнем сезоне «Спартак» стал чемпионом совершенно справедливо. Честно говоря, успех команды никак не отмечал, после победы в чемпионате написал сообщение владельцу клуба Леониду Федуну, в котором поздравил его с долгожданным завоеванием золотых медалей.

Ни в коем случае у меня нет никакой обиды от того, что команде не удалось выиграть чемпионат, в тот момент, когда я работал в клубе. В первую очередь, я рад за болельщиков, которые долго этого ждали, рад за Леонида Арнольдовича, рад за игроков, которым говорил в момент ухода, чтобы ребята никого не слушали и что они способны решить задачу победы в чемпионате, получается, что я где-то даже напророчил эту победу», – приводит ТАСС слова Асхабадзе.

Напомним, «Спартак» выиграл первый чемпионский титул с 2001 года. Асхабадзе был генеральным директором «Спартака» с 2013 по 2015 годы.

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