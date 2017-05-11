Роман Асхабадзе: Поздравил Федуна с долгожданным завоеванием золотых медалей
Бывший генеральный
директор «Спартака» Роман Асхабадзе высказался о победе красно-белых в
чемпионате России.
«В нынешнем сезоне «Спартак» стал чемпионом совершенно
справедливо. Честно говоря, успех команды никак не отмечал, после победы в
чемпионате написал сообщение владельцу клуба Леониду Федуну, в котором
поздравил его с долгожданным завоеванием золотых медалей.
Ни в коем случае у меня нет никакой обиды от того, что команде не
удалось выиграть чемпионат, в тот момент, когда я работал в клубе. В первую
очередь, я рад за болельщиков, которые долго этого ждали, рад за Леонида
Арнольдовича, рад за игроков, которым говорил в момент ухода, чтобы ребята
никого не слушали и что они способны решить задачу победы в чемпионате,
получается, что я где-то даже напророчил эту победу», – приводит ТАСС
слова Асхабадзе.
Напомним, «Спартак» выиграл первый чемпионский титул с 2001 года.
Асхабадзе был генеральным директором «Спартака» с 2013 по 2015 годы.