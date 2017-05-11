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M-1 Challenge проведет турнир в Финляндии

Источник:  Mix FightКомментарии

5 августа спустя девять лет одна из крупнейших мировых организаций в области смешанных единоборств – компания M-1 Global, возвращается в страну Суоми для того чтобы провести международный турнир с участием сильнейших бойцов из Финляндии, России, стран Европы и обеих Америк.

Местом проведения турнира выбрана крупнейшая хоккейная площадка Финляндии – знаменитая Hartwall Arena в Хельсинки. В 1997, 2003 и 2012 годах она принимала чемпионаты мира по хоккею, а в нынешнем помимо M-1 Challenge на ней пройдет этап Евробаскета. Примерная вместимость арены в зависимости от мероприятия колеблется от 12 000 до 15 000 зрителей.

В разные годы в M-1 Challenge выступали ведущие финские бойцы – Маркус Вянтинен, Виктор Валимяки, Ярмо Нурминен, Никко Пухакка, Яне Тулиринта, Тони Валтонен и Лусио Линарес. Возможно, кого-то из этих бойцов, мы также увидим и на турнире 6 августа. Сейчас проведены переговоры с лучшими бойцами Скандинавии и в ближайшее время будут объявлены имена звезд нового поколения, которые примут участие в M-1 Challenge 82. Уже сейчас мы можем представить вам трех участников, подписавших контракты с M-1 Global.

28-летний боец наилегчайшего веса Бин Сон Ли живет и тренируется в Гетеборге и представляет финскую команду East Front. Впервые он выступил на любительских соревнованиях по ММА более пяти лет назад, однако с тех пор провел в общей сложности всего восемь любительских и профессиональных боев. Это не слишком много, однако успешные выступления позволили шведу занять третью строчку в рейтинге лучших бойцов в весе до 57 кг.

Бин Сон Ли всегда находится в отличной физической форме и отличается очень хорошей выносливостью. Все восемь его боев дошли до судейских решений, однако ни один из них нельзя назвать скучным. В поединке против другого шведского проспекта Билала Мусы Ли повредил ногу в начале второго раунда, пытаясь пробить хайкик, однако смог отработать еще два раунда и выйти победителем. Очень интересным получился и его дебютный бой на М-1 с Эмином Гусейновым. Тогда Эмин показал отличную ударную технику, однако швед использовал свои борцовские и грэпплерские навыки, которым его обучил тренер Бабак Неджад, тренирующий также топового полутяжеловеса UFC Энтони Джонсона, и вышел победителем по итогам трех раундов.

31-летний Микаэль «Халк» Силандер не зря носит свое прозвище: обладая очень солидными для своей категории габаритами и взрывной физической силой, он оказывает на своих соперников давление с первой секунды боя и использует свои грэпплерские навыки на 100% для того, чтобы выйти победителем из каждой схватки. Победив в 15 из 20 своих поединков, Микаэль давно уже обеспечил себе первый номер в рейтинге лучших бойцов легчайшего веса Скандинавии, и со временем он собирается лишь упрочить свои позиции.

Не будет преувеличением назвать Антона Куйванена одним из самых популярных и заслуженных бойцов в истории финских ММА. Его профессиональная карьера продолжается уже более 11 лет, и за это время он провел более 30 боев на самом высоком уровне.

Именно Куйванен вошел в историю финских смешанных единоборств, став первым финским бойцом, одержавшим победу на турнире UFC в 2012 году. Зрелищный стиль и выдающиеся физические данные уже обеспечили Антону множество фанатов по всей Скандинавии, и в августе он надеется расширить свою фанатскую базу с помощью очередной эффектной победы.



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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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