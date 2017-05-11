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«Аталанта» продлила контракт с Гасперини на три года

Источник:  ФК «Аталанта»Комментарии

Итальянская «Аталанта» продлила контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини, сообщает официальный сайт команды из Бергамо.

Новое соглашение между тренером и клубом рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, Гасперини возглавил «Аталанту» минувшим летом.

Под руководством 59-летнего специалиста команда после 35 туров чемпионата Италии идет на пятом месте в турнирной таблице.


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