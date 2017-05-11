«Локомотив» получил лицензию на выступление в еврокубках в следующем сезоне
«Локомотив» успешно
прошел лицензирование, получив право в сезоне 2017/2018 играть в чемпионате
России и Лиге Европы.
«Локомотиву» дали лицензию на участие в чемпионате России и еврокубках следующего сезона», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» обыграл «Урал» (2:0) в финале Кубка России и стал обладателем трофея, получив право сыграть в Лиге Европы, начиная с группового этапа.
В премьер-лиге после 27 туров «Локомотив» занимает восьмое место, отставая на шесть очков от «Терека» и «Ростова», которые идут на пятом и шестом местах соответственно.
Добавим, что жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 25 августа в Монако.
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