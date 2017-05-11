Торрес – Роналду: Что с тобой происходит, клоун? (видео)
Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес и нападающий «Реала» Криштиану Роналду ввязались в словесную перепалку во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.
По информации издания, Торрес подошел к Роналду и сказал ему: «Что с тобой происходит, клоун?». В ответ португалец произнес: «Сиди дома, дурачок». После чего испанец обматерил футболиста «сливочных».
Cristiano Ronaldo putting an end to Torres's career.pic.twitter.com/ILRP9dtY1q— RMadridBabe (@RMadridBabe) 10 мая 2017 г.
Напомним, «Атлетико» одержал победу со счетом 2:1, однако в финал по сумме двух встреч (2:4) вышел «Реал».
В финальном матче «Реал» встретится с туринским «Ювентусом». Встреча состоится 3 июня в Кардиффе.
Матч
Голы
Сауль 12 (1:0). Гризманн 16 (2:0 - пен.). Иско 42 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хименес (Парти, 56), Луис, Карраско, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Торрес (Гамейро, 56), Гризманн
Реал: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес, 77), Кроос, Иско (Мората, 87), Бензема (Асенсио, 76), Роналду
Предупреждения:
Савич, 6; Годин, 33; Габи, 37; Корреа, 85 - Данило, 4; Рамос, 34
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция