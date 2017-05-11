Торрес – Роналду: Что с тобой происходит, клоун? (видео)

Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес и нападающий «Реала» Криштиану Роналду ввязались в словесную перепалку во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

По информации издания, Торрес подошел к Роналду и сказал ему: «Что с тобой происходит, клоун?». В ответ португалец произнес: «Сиди дома, дурачок». После чего испанец обматерил футболиста «сливочных».

Cristiano Ronaldo putting an end to Torres's career.pic.twitter.com/ILRP9dtY1q — RMadridBabe (@RMadridBabe) 10 мая 2017 г.

Напомним, «Атлетико» одержал победу со счетом 2:1, однако в финал по сумме двух встреч (2:4) вышел «Реал».

В финальном матче «Реал» встретится с туринским «Ювентусом». Встреча состоится 3 июня в Кардиффе.