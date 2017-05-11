Четыре игрока покинули состав Gambit Esports по League of Legends

Состав Gambit Esports по League of Legends покинули четыре игрока.



Контракт Вячеслава «Archie2b» Егорова истек в конце апреля и не был продлен. Михаль «zoiren» Зика, Валентин «NikSar» Зимаков и Иван «FIRees» Силантьев все еще имеют действующий контракт, но переходят в резерв и открыты для предложений от других организаций.



«Данное решение обусловлено неудовлетворительными результатами команды в весеннем сезоне и стремлением попасть на итоговый турнир года. Руководство клуба намерено собрать пять игроков, обладающих как достижениями на местной сцене, так и опытом выступлений на международной. Хотим напомнить, что на Чемпионате Мира СНГ-регион будет представлен всего одной командой, которой еще предстоит преодолеть предварительную стадию, чтобы попасть в число 16 сильнейших команд мира», — заявили представители организации.



В команде остался только Данил «Diamondprox» Решетников.