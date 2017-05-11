Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Россия- : -Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Хоккей  Анахайм2 : 1Эдмонтон
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Четыре игрока покинули состав Gambit Esports по League of Legends

Комментарии

Состав Gambit Esports по League of Legends покинули четыре игрока.

Контракт Вячеслава «Archie2b» Егорова истек в конце апреля и не был продлен. Михаль «zoiren» Зика, Валентин «NikSar» Зимаков и Иван «FIRees» Силантьев все еще имеют действующий контракт, но переходят в резерв и открыты для предложений от других организаций.

«Данное решение обусловлено неудовлетворительными результатами команды в весеннем сезоне и стремлением попасть на итоговый турнир года. Руководство клуба намерено собрать пять игроков, обладающих как достижениями на местной сцене, так и опытом выступлений на международной. Хотим напомнить, что на Чемпионате Мира СНГ-регион будет представлен всего одной командой, которой еще предстоит преодолеть предварительную стадию, чтобы попасть в число 16 сильнейших команд мира», — заявили представители организации.

В команде остался только Данил «Diamondprox» Решетников.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
OG сохранит состав до The International 2017Команда OG объявила, что не будет менять состав до турнира The International 2017.Hitbox и Azubu запустили стриминговый сервис SmashcastКомпании Hitbox и Azubu объявили о запуске стримингового сервиса Smashcast.Андрей «Mag» Чипенко присоединился к MineskiУкраинец Андрей «Mag» Чипенко присоединился к составу Mineski.Сергей «starix» Ищук стал игроком Team SpiritСергей «starix» Ищук присоединился к составу Team Spirit по CS:GO.Ян Непомнящий: Гонорары киберспортсменов в ближайшем будущем будут соизмеримы с доходами звезд мирового футболаШахматист Ян Непомнящий в интервью «Известиям» поведал о своей карьере в киберспорте, а также рассказал о росте киберспорта.Виталий «V1lat» Волочай: Да плевать мы хотели на вашу политику, мы хотим хороших условий трудаКомментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай ответил на вопросы об открытом анонимном письме к Valve.PRO100 подписала состав по CS:GOОрганизация Даниила «Zeus» Тесленко PRO100 подписала состав ACG по CS:GO.LGD.Forever Young пробилась на EPICENTER: MoscowКоллектив LGD.Forever Young выиграл китайскую квалификацию на EPICENTER: Moscow.Определился состав групп на Overwatch World CupЗавершилось голосование для определения состава отборочных комитетов Overwatch World Cup.Blizzard создала отдел по развитию киберспортаКомпания Blizzard создала отдел по развитию киберспорта.Источник: «Ни у кого из ру-талантов нет ни капли сил и желания работать с PGL»Один из «талантов» русскоязычной студии освещения турниров по Dota 2 написал открытое письмо на портале reddit.com, в котором возмутился организацией турниров от компании PGL.Санг Дон «Forev» Ли перешел в Digital ChaosКореец Санг Дон «Forev» Ли присоединился к составу Digital Chaos по Dota 2.G2 Esports стала чемпионом DreamHack Tours 2017Французский коллектив G2 Esports выиграл турнир DreamHack Tours 2017.Даниил «Zeus» Тесленко основал собственную организациюИгрок Gambit Esports Даниил «Zeus» Тесленко объявил об открытии собственной организации под названием PRO100.Team Secret приглашена на The Summit 7Коллектив Team Secret получил приглашение на турнир The Summit 7.SK Gaming выиграла IEM Sydney 2017Бразильская команда SK Gaming стала победителем турнира IEM Sydney 2017.Invictus Gaming сыграет на EPICENTER: MoscowКитайская команда Invictus Gaming получила приглашение на турнир EPICENTER: Moscow.«Спартак» сыграет в закрытой квалификации к CIS MinorОрганизаторы CIS Minor опубликовали список приглашенных команд на закрытую квалификацию.Team Liquid примет участие в EPICENTER: MoscowКоманда Team Liquid получила приглашение на турнир EPICENTER: Moscow.Трансляции The Kiev Major во ВКонтакте собрали 27 миллионов просмотровСоциальная сеть ВКонтакте подвела итоги турнира The Kiev Major по Dota 2.
Футбол
Федун и Глушаков станут гостями «Вечернего Урганта»
Футбол
Компания из Саудовской Аравии арендует Роналду за 920 тысяч фунтов
Футбол
Василий Уткин: Мне нравится прогресс таких ребят, как Зобнин и Головин
Футбол
Иско и Дани Алвес поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
все новости