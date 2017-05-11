Дмитрий Булыкин: Семин – профессионал и хороший человек
Трехкратный обладатель Кубка России в составе железнодорожников нападающий Дмитрий Булыкин поздравил своего бывшего тренера с 70-летием.
- Этот человек поверил в меня как в футболиста. Под его руководством я выиграл три кубка России, - рассказывает экс-форвард «Локомотива». - Я ему за многое благодарен. Он профессионал и хороший человек. Желаю ему здоровья и успехов в тренерской деятельности.
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