Стефан Да Коста: У меня нет ни малейшего представления, останусь ли я в ЦСКА

Форвард сборной Франции Стефан Да Коста рассказал о своих планах на будущее, отметив, что вопрос о его уходе из московского ЦСКА остается открытым.

«Предыдущий год получился очень сложным для меня из-за травм, но я считаю, что смог хорошо вернуться в строй в конце сезона и неплохо выглядел в плей-офф. К сожалению, с командой мы не смогли решить поставленных задач. Знаю, что мой большой друг Ян Муршак уже покинул команду и подписал контракт с «Торпедо» из Нижнего Новгорода, уверен, он добьется там успеха. Что касается меня, то у меня нет ни малейшего представления, останусь ли я в ЦСКА», – цитирует игрока агентство «Р-Спорт».

Напомним, 27-летний француз провел в ЦСКА последние три сезона и в 133 матчах в лиге набрал 124 (61+63) очка при показателе полезности «+44» и 52 минутах штрафа. Контракт Да Косты с ЦСКА истекает 30 апреля.

С 2011 по 2014 годы форвард выступал в системе «Оттавы» и отметился 11 (7+4) очками в 47 матчах НХЛ. При этом в АХЛ за «Бинхэмтон Сенаторс» он набрал 132 (44+88) очка в 159 матчах.



Сейчас Да Коста находится в расположении сборной Франции, которая 13 и 15 апреля проведет два матча с Россией в рамках Еврочелленджа.