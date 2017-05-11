Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон0 : 2Питтсбург
Хоккей  Россия- : -Дания
Хоккей  Канада- : -Франция
Хоккей  Анахайм2 : 1Эдмонтон
Хоккей  Швеция- : -Латвия
Футбол  Лион- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стефан Да Коста: У меня нет ни малейшего представления, останусь ли я в ЦСКА

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард сборной Франции Стефан Да Коста рассказал о своих планах на будущее, отметив, что вопрос о его уходе из московского ЦСКА остается открытым.

«Предыдущий год получился очень сложным для меня из-за травм, но я считаю, что смог хорошо вернуться в строй в конце сезона и неплохо выглядел в плей-офф. К сожалению, с командой мы не смогли решить поставленных задач. Знаю, что мой большой друг Ян Муршак уже покинул команду и подписал контракт с «Торпедо» из Нижнего Новгорода, уверен, он добьется там успеха. Что касается меня, то у меня нет ни малейшего представления, останусь ли я в ЦСКА», – цитирует игрока агентство «Р-Спорт».

Напомним, 27-летний француз провел в ЦСКА последние три сезона и в 133 матчах в лиге набрал 124 (61+63) очка при показателе полезности «+44» и 52 минутах штрафа. Контракт Да Косты с ЦСКА истекает 30 апреля.

С 2011 по 2014 годы форвард выступал в системе «Оттавы» и отметился 11 (7+4) очками в 47 матчах НХЛ. При этом в АХЛ за «Бинхэмтон Сенаторс» он набрал 132 (44+88) очка в 159 матчах.

Сейчас Да Коста находится в расположении сборной Франции, которая 13 и 15 апреля проведет два матча с Россией в рамках Еврочелленджа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ковальчука мотивирует Радулов». За кого в НХЛ заиграет Кови? Мнения из Америки«Ковальчука мотивирует Радулов». За кого в НХЛ заиграет Кови? Мнения из Америки«Нью-Джерси» официально объявил о желании Ильи Ковальчука вернуться в НХЛ. Эксперты и инсайдеры ищут для него варианты.Парад в честь победы СКА в Кубке Гагарина пройдет 28 мая28 мая в Петербурге состоится парад, приуроченный к победе СКА в Кубке Гагарина, сообщает официальный сайт армейского клуба.Этот парень играл за фарм-клуб, а сегодня ведет Россию к золоту чемпионата мираЭтот парень играл за фарм-клуб, а сегодня ведет Россию к золоту чемпионата мираСергей Андронов – лучший снайпер сборной на чемпионате мира. А еще он мечтает играть в НХЛ и знает секрет успешной работы со Знарком.Давид Рундблад: КХЛ – это лига топ-уровня, в ней выступают многие хорошие игрокиЗащитник СКА Давид Рундблад прокомментировал свой переход в петербургский клуб.«Правда о том, почему Ковальчук уезжает в НХЛ». Лысенков и Пономаренко из Кельна«Правда о том, почему Ковальчук уезжает в НХЛ». Лысенков и Пономаренко из КельнаОбозреватели «Советского спорта» Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко в передаче «ЧМ в Кельне» обсуждают отъезд Ильи Ковальчука в НХЛ.Чем крут обладатель Кубка Стэнли, которого подписал СКА. И что в этом нечистоЧем крут обладатель Кубка Стэнли, которого подписал СКА. И что в этом нечистоУ этого парня есть титул, личный приз и непонятная история, связанная со «Спартаком».Власти ХМАО за полтора месяца выделили из бюджета хоккейному клубу 325 млн рублейПо информации издания Znak, чиновники ХМАО снова выделили хоккейному клубу «Югра» 155 млн рублей. Соответствующее решение о субсидии было принято на последнем заседании правительства региона.«Нефтехимик» объявил об аренде Шарипзянова у «Лос-Анджелеса»Защитник Дамир Шарипзянов проведет следующий сезон в «Нефтехимике», сообщает официальный сайт клуба. В среду 21-летний игрок обороны посетил родной клуб, где прошли переговоры о его аренде, и на днях с ним будет заключен контракт.Обладатель Кубка Стэнли Давид Рундблад перешел в СКАШведский защитник Давид Рундблад продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.Стефан Да Коста: Мы же не сборная России, для Франции каждая победа – это событиеФорвард сборной Франции Стефан Да Коста прокомментировал выступление своей команды на чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.Эмиль Гарипов: Всю зарплату отдаю родителям, а себе оставляю на едуВратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о том, какое применение он находит своей зарплате.Чешский форвард Кубалик перешел в «Салават Юлаев»Чешский нападающий Доминик Кубалик стал игроком «Салавата Юлаева». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.Ковальчук точно хочет в НХЛ – и сразу взять Кубок Стэнли [все детали сериала]Ковальчук точно хочет в НХЛ – и сразу взять Кубок Стэнли [все детали сериала]Главный трансферный сериал межсезонья – история с возвращением Ильи Ковальчука в НХЛ. Но не в «Нью-Джерси».«Был ранен, но не оставил поле боя». Подвиги хоккеистов, которые воевали«Был ранен, но не оставил поле боя». Подвиги хоккеистов, которые воевалиВ год 70-летия первого чемпионата СССР «Советский спорт» вспоминает подвиги тех, кто воевал, а потом создавал историю нашего хоккея.Юрис Савицкис: Рад, что игроки рижского «Динамо» вносят лепту в успехи сборной ЛатвииПредседатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис поделился мнением о выступлениии сборной Латвии, руководимой Бобом Хартли, на чемпионате мира.Ковальчук провел переговоры с «Нью-Джерси»Нападающий СКА Илья Ковальчук провел переговоры с президентом «Нью-Джерси» Рэйем Шеро, сообщает Associated Press.Вячеслав Быков: «Вегас» - выбор Шипачева, который нужно уважатьБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение о подписании нападающим Вадимом Шипачевым двухлетнего контракта с «Вегасом».«Сочи» продлил контракт с ХомицкимЗащитник «Сочи» Вадим Хомицкий продлил контракт с клубом на один год, сообщил агент игрока Валерий Холин.ХК «Сочи» подписал защитника ТитоваХК «Сочи» заключил однолетний двусторонний контракт с защитником Александром Титовым, сообщается на официальном сайте клуба.Защитник Йенсен продлил контракт с «Йокеритом»Защитник сборной Дании Еспер Йенсен сообщил, что продлил контракт с «Йокеритом».
Хоккей
Стефан Да Коста: У меня нет ни малейшего представления, останусь ли я в ЦСКА
Футбол
Инфантино заявил о намерении создать женскую мировую лигу
Футбол
Торрес – Роналду: Что с тобой происходит, клоун? (видео)
Футбол
«Локомотив» получил лицензию на выступление в еврокубках в следующем сезоне
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Стефан да Коста
Стефан да Коставсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости