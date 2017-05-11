Де Шильо отказался продлевать контракт с «Миланом» и может перейти в «Ювентус»
Защитник сборной Италии Маттиа Де Шильо не собирается продлевать контракт с «Миланом» и планирует покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает Gazzetta Dello Sport, вероятным местом продолжения карьеры игрока является «Ювентус». Также источник сообщает об интересе со стороны «Наполи».
Ранее сообщалось, что «Челси» готов обменять полузащитника сборной Испании Сеска Фабрегаса на Де Шильо.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически