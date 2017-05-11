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Зинедин Зидан: Я не знаю, как выбрался Бензема перед голом Иско

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) высказался об игре форварда Карима Бензема и восхитился его проходом, после которого полузащитник Иско забил ответный гол.

«Я не знаю, как он оттуда выбрался. Футбол – это не только забитые мячи. Он забивает свои голы, но он также может создать момент для партнера. Это важно.

Я доволен его игрой. Ему не хватило только гола, ведь у него были шансы. Мы можем быть удовлетворены игрой всей команды.

Мы счастливы выходу в финал. Все заслужили это, и больше всех – игроки, которые выкладывались до последнего момента.

У нас будет время, чтобы подготовиться к финалу, но мы можем сказать, что довольны тем, что сделали», – приводит Goal.com слова Зидана.

Напомним, «Реал» в шестой раз вышел в финал Лиги чемпионов и 3 июня сыграет в Кардиффе с «Ювентусом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча 

Матч

Атлетико - Реал - 2:1 (2:1)

Голы

Сауль 12 (1:0). Гризманн 16 (2:0 - пен.). Иско 42 (2:1).

Состав

Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хименес (Парти, 56), Луис, Карраско, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Торрес (Гамейро, 56), Гризманн

Реал: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес, 77), Кроос, Иско (Мората, 87), Бензема (Асенсио, 76), Роналду

Предупреждения:

Савич, 6; Годин, 33; Габи, 37; Корреа, 85 - Данило, 4; Рамос, 34

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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