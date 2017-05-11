Зинедин Зидан: Я не знаю, как выбрался Бензема перед голом Иско

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) высказался об игре форварда Карима Бензема и восхитился его проходом, после которого полузащитник Иско забил ответный гол.

«Я не знаю, как он оттуда выбрался. Футбол – это не только забитые мячи. Он забивает свои голы, но он также может создать момент для партнера. Это важно.

Я доволен его игрой. Ему не хватило только гола, ведь у него были шансы. Мы можем быть удовлетворены игрой всей команды.

Мы счастливы выходу в финал. Все заслужили это, и больше всех – игроки, которые выкладывались до последнего момента.

У нас будет время, чтобы подготовиться к финалу, но мы можем сказать, что довольны тем, что сделали», – приводит Goal.com слова Зидана.

Напомним, «Реал» в шестой раз вышел в финал Лиги чемпионов и 3 июня сыграет в Кардиффе с «Ювентусом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча