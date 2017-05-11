Зинедин Зидан: Я не знаю, как выбрался Бензема перед голом Иско
Главный тренер «Реала»
Зинедин Зидан после ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2)
высказался об игре форварда Карима Бензема и восхитился его проходом, после
которого полузащитник Иско забил ответный гол.
«Я не знаю, как он оттуда выбрался. Футбол – это не только забитые мячи. Он забивает свои голы, но он также может создать момент для партнера. Это важно.
Я доволен его игрой. Ему не хватило только гола, ведь у него были шансы. Мы можем быть удовлетворены игрой всей команды.
Мы счастливы выходу в финал. Все заслужили это, и больше всех – игроки, которые выкладывались до последнего момента.
У нас будет время, чтобы подготовиться к финалу, но мы можем сказать, что довольны тем, что сделали», – приводит Goal.com слова Зидана.
Напомним, «Реал» в шестой раз вышел в финал Лиги чемпионов и 3 июня сыграет в Кардиффе с «Ювентусом».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Сауль 12 (1:0). Гризманн 16 (2:0 - пен.). Иско 42 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Годин, Хименес (Парти, 56), Луис, Карраско, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Торрес (Гамейро, 56), Гризманн
Реал: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Модрич, Каземиро (Васкес, 77), Кроос, Иско (Мората, 87), Бензема (Асенсио, 76), Роналду
Предупреждения:
Савич, 6; Годин, 33; Габи, 37; Корреа, 85 - Данило, 4; Рамос, 34
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция