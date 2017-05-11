Динияр Билялетдинов: Юрий Павлович запирал нас на базе, за что я ему благодарен

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поздравил Юрия Семина с 70-летием.

- Один из самых титулованных тренеров празднует 70-летие. Желаю ему долгих лет, здоровья, побольше титулов. Самое главное, чтобы он не переставал получать удовольствия от футбола, не только на тренерском посту, но и просто как болельщик. Для меня был незабываемый период, когда я только попал в «Локомотив», было несколько человек включая меня из дубля, которых он забрал в основу. Запер нас на базе, на 3 месяца, за что я ему в последствии благодарен. Это был один из ключевых эпизодов в начале моей карьеры. Сейчас индивидуально мало кто работает с молодежью. Благодаря Юрию Павловичу мы получили возможность тренироваться в великолепных условиях. Спасибо Юрию Павловичу за доверие!