Видео дня: «Спартак» провел первую тренировку в ранге чемпиона России

Футболисты московского «Спартака» провели первую тренировку в ранге чемпиона России.

Команда собралась на подмосковной базе в Тарасовке к 10:30 утра. Через полчаса футболисты вышли на тренировку.

Тренировка состояла из разминки, нескольких упражнений технического и тактического толка, а также двусторонней игры на ограниченном участке поля. В занятии, которое продлилось около полутора часов, приняли участие 20 полевых игроков и три вратаря.

Напомним, красно-белые 13 мая в рамках 28-го тура РФПЛ на выезде сыграют с «Амкаром».