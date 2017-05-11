Валерий Газзаев: Юрий Семин только начинает

Валерий Газзаев поздравил Юрия Семина с 70-летием.

- С удовольствием поздравляю Юрия Павловича, я знаю его очень давно, лет сорок. Это преданный друг и товарищ, меня многое с ним связывает. Я начинал свою карьеру в «Локомотиве», как раз когда он был капитаном этой команды. Поэтому, у меня к нему самые добрые, теплые отношения и по сей день мы с ним дружим. Я хочу пожелать ему самого крепкого здоровья, его семье, чтобы он был в достатке всегда, и будущих побед с «Локомотивом», он в прекрасной форме. И то, что он выиграл кубок – это только начало.