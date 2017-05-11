Сергей Юран: Юрий Семин даже со мной разруливал конфликты

Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Юран поздравил Юрия Семина с 70-летием.

- Юрий Павлович достиг всего что только мог в футбольном плане. Это личность. Самое главное - хочу пожелать ему крепкого здоровья и футбольного долголетия. Понятно, что в 70 лет не так легко дается, может быть, как в 50, но если Юрий Павлович, считает, что у него есть еще силы, то дай бог, как говорится. У нас не так много специалистов такого уровня, поэтому если он будет работать, это принесет большую пользу нашему футболу. Помню, когда я был игроком, мы были на сборах в Австрии, перед чемпионатом мира в США, в 1994 году. По тренировочному процессу у нас были с ним разногласия, я не понимал тогда, зачем столько бегать, и на этой почве у нас с ним произошел конфликт. Но что меня поразило, это то, как он «разрулил» ситуацию, спокойно мне объяснил, что, для чего и как, и я помню вышел после разговора совершенно с другим настроением. Он незлопамятный человек – это очень редкое качество. С круглой датой, Юрий Павлович!