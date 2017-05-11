Нани опроверг информацию об уходе из «Валенсии»
Полузащитник сборной Португалии Нани, перешедший в «Валенсию» минувшим летом из «Фенербахче», сообщил, что намерен продолжить выступления в испанской примере.
Как сообщает ESPN FC со ссылкой на Marca, игрок опроверг сообщения СМИ о желании «летучих мышей» расстаться с ним по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» рассчитывает продать футболиста за 8,5 млн евро.
В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.
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