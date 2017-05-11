«Арсенал» вырвал ничью в матче с ЦСКА в молодежном первенстве

В матче 28-го тура молодежного первенства России ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).

У армейцев дубль оформил Тимур Жамалетдинов, а у гостей голами отметились Андрей Потапов и Данила Буранов, сравнявший счет за две минуты до конца встречи.

ЦСКА с 63 очками лидирует в молодежном первенстве, а «Арсенал» расположился на 10-й строчке.

В следующем туре столичный клуб 17 мая на выезде сыграет с «Рубином», а команда из Тулы в этот же день примет «Амкар».

Напомним, основные составы команд сыграют завтра, 12 мая. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.