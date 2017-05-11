Майк Бэбкок: Канада в третий раз подряд возьмет золото чемпионата мира

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок считает сборную Канады главным фаворитом чемпионата мира в Кельне и Париже.

«У шведов в этом году хорошая оборона, там собраны большие мастера, у сборной России интересная команда, американцы постепенно адаптируются и от матча к матчу набирают обороты.

Шансы на победу у этих команд определенно есть, но золото в третий раз подряд возьмет сборная Канады», – приводит «Р-Спорт» слова Бэбкока.

Напомним, в первых трех матчах на турнире сборная Канады одержала три победы с общим счетом 17:3. В четверг «кленовые листья» сыграют в Париже с Францией. Начало матча – 21:15 (мск).

Добавим, что Канада выиграла два предыдущих чемпионата мира в Праге и Москве.